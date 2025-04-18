شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتوجه إلى تونس.. ولقاء مرتقب مع الجالية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة صباح يوم الجمعة 18 أبريل، إلى تونس، في زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

ومن المنتظر أن تشهد زيارة السيد وزير الخارجية التباحث مع كبار المسئولين التونسيين بشأن سبل دفع أوجه التعاون الثنائي، فضلًا عن تبادل الرؤى حيال التحديات الإقليمية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير عبد العاطي بعدد من أعضاء الجالية المصرية في تونس.