شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى الربيع.. مبادرة للمركز القومى للبحوث للتوعية بالتغذية السليمة والان مع تفاصيل الخبر

يطلق المركز القومي للبحوث سلسلة توعوية جديدة بعنوان "صحتك في الربيع"، وذلك في إطار نشر الوعي الصحي بين المواطنين من خلال محتوى علمي مبسط تقدمه المؤسسات البحثية، وذلك حتى يوم الأحد المقبل تزامناً مع احتفالات شم النسيم.

تتناول السلسلة موضوعات صحية هامة خلال فصل الربيع، مثل التغذية السليمة خلال شم النسيم و الوقاية من حساسية الجلد في الربيع وطرق التعامل معها.

تأتي هذه السلسلة امتدادًا لمبادرات التوعية التي تتبناها الوزارة لربط البحث العلمي بقضايا الصحة العامة، وتقديم محتوى طبي موثوق في مواسم ومناسبات مختلفة تخدم المجتمع المصري.