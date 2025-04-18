شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يستقبل السفير اليوناني بمصر لبحث إنشاء درجات علمية مزدوجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، نيقولاوس باباجيورجيو سفير دولة اليونان بمصر، وايلي كيري السكرتير الأول بسفارة اليونان، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين جامعة القاهرة والجامعات اليونانية في المجالات الأكاديمية والبحثية.

وتناول اللقاء، بحث توقيع مذكرات تفاهم لإنشاء درجات علمية مشتركة أو مزدوجة بين جامعة القاهرة وعدد من الجامعات اليونانية، إضافة إلى الاشتراك في المشروعات البحثية، تبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

ورحب الدكتور محمد سامي عبد الصادق، خلال كلمته، بسفير اليونان بمصر، مؤكدًا عمق العلاقات المصرية اليونانية التي تمثل نموذجًا فريدًا للشراكة الاستراتيجية، ومشيرًا إلى أن جامعة القاهرة تسعى إلى تعزيز هذه الشراكة في المجالات الأكاديمية والبحثية.

ومن جانبه، عبر نيقولاوس باباجيورجيو، عن سعادته لتواجده داخل جامعة القاهرة العريقة، مؤكدًا حرص الجامعات اليونانية على التعاون مع جامعة القاهرة في المجالات المختلفة، وذلك في إطار انفتاحها على العالم.

وفي نهاية هذا اللقاء المثمر، تم تبادل الدروع والهدايا التذكارية والتقاط الصور.