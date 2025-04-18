شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: دور هام للإعلام فى توعية المواطنين بأهمية المياه والحفاظ عليها من التلوث والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، أحمد المسلمانى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام فى إطار الحرص على تعزيز التواصل بين الوزارة ومختلف المؤسسات الوطنية بالدولة، وايماناً بالدور المهم للإعلام فى توعية المواطنين بأهمية ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من التلوث، وزيادة الوعي المجتمعي ونشر المعرفة لدى المواطنين من خلال تناول الوسائل الإعلامية لمختلف القضايا التي ترتبط بمصالح الوطن، ودور القنوات التلفزيونية والإذاعية فى نشر التنويهات التوعوية بإعتبارها أحد أهم أدوات إيصال المعلومات الصحيحة للمواطنين.

وأكد المسلمانى، الأهمية الكبيرة لملف المياه، والدور المنشود من الإعلام فى تقديم محتوى هادف ينفع المجتمع وعرض معلومات مفيدة تخدم الوطن، واستعداد القنوات التليفزيونية والإذاعية التابعة للهيئة الوطنية للإعلام للمشاركة فى كافة المجهودات التوعوية التى تقوم بها الوزارة .

وتم الاتفاق خلال اللقاء على التنسيق المشترك بين وزارة الموارد المائية والري والهيئة الوطنية للإعلام في المرحلة المقبلة لإنتاج فيديوهات توعوية قصيرة منتجة بجودة متميزة لعرض معلومات مائية بطريقة شيقة وبسيطة، مثل شرح مفهوم المياه الافتراضية - والتى تعبر عن كمية المياه المستخدمة فى إنتاج أى منتج سواء كان هذا المنتج عبارة عن مواد غذائية أو غيرها مثل الملابس والمنتجات الصناعية -، وإدراج الرسائل المائية عبر البرامج التليفزيونية والاذاعية والأعمال الدرامية بشكل ملائم ومبسط وبأفكار خلاقة ومبتكرة.

وخلال اللقاء .. استعرض سويلم أبرز التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية ، وما تبذله الدولة من مجهودات ضخمة لتطوير المنظومة المائية وهو ما يجب أن يتكامل مع دور المواطنين فى حماية الموارد المائية من التلوث وترشيد إستخدامها .

وتم استعراض مجهودات الوزارة فى مجال التوعية بقضايا المياه من خلال إطلاق حملة "على القد" خلال فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه فى شهر اكتوبر الماضى تحت رعاية الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية ، ومشاركة العديد من الوزارات والجهات والمنظمات إلى جانب وزارة الموارد المائية والرى وهى وزارات ( التربية والتعليم - الاوقاف - الثقافة - الزراعة - النقل - البيئة ) ومؤسسة مصر الخير ، ومنظمة اليونيسيف ، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، وإتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية، تطبيقاً لمفهوم العمل المتكامل من مختلف الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية والشخصيات العامه لضمان نجاح الحملة فى تحقيق أهدافها.

وتم التنسيق مع العديد من الوزارات والجهات لإدراج معلومات عن المياه في الندوات التي تقوم هذه الجهات بعقدها بمختلف المحافظات والتي تستهدف فئات مختلفة من المواطنين ، والتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية و وزارة الأوقاف لتوصيل معلومات عن المياه للمواطنين بإستخدام أفكار مبسطة من خلال خطب يوم الجمعة والدروس الدينية حيث قامت الوزارة بعقد ندوات لتدريب السادة أئمة وزارة الأوقاف والسادة واعظى الأزهر الشريف ، والتنسيق مع وزارات الزراعة والثقافة والبيئة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتقديم معلومات عن المياه في كافة الندوات التي تنظمها هذه الوزارات مع مشاركة ممثلين عن وزارة الرى في هذه الندوات ، كما تم التنسيق مع إتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية للمشاركة فى الحملة لدعم أنشطة التوعية الموجهة للمزارعين من أعضاء روابط مستخدمى المياه والتى سيساهم علماء وزارة الاوقاف فى توجيهها لأهالى القرى والمزارعين وأعضاء الروابط مع توفير المواد العلمية والرسائل التوعوية من قبل وزارة الرى .

وتم إطلاق تنويهات توعوية بمختلف وسائل الإعلام (التليفزيون والإذاعة) و وسائل التواصل الإجتماعى لتوعية المواطنين بأهمية المياه ، والتنسيق مع وزارة النقل لعرض عدد من البوسترات التوعوية في كافة محطات وعربات القطارات والمترو ، والإستفادة من جسور الترع المؤهلة وأملاك الوزارة في وضع تنويهات توعوية عن المياه.

