شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير: تطور النقل البحرى فى مصر ساهم فى جذب أكبر 6 خطوط ملاحية عالمية والان مع تفاصيل الخبر

في ختام زيارته للمملكة العربية السعودية، قام الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتور رميح بن محمد الرميح نائب وزير النقل للنقل والخدمات اللوجستية وبحضور السفير إيهاب أبو سريع سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة العربية السعودية واللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري، بزيارة ميناء جدة الإسلامي، والذي يعتبر الميناء الرئيس للمملكة العربية السعودية على البحر الأحمر ويخدم حركة التجارة كما يخدم ويستقبل حجاج بيت الله الحرام القادمين من كل أنحاء العالم، ويتميز بموقعه المميز على خطوط الملاحة العالمية، إذ يربط بين ثلاث قارات هي آسيا وأوروبا وأفريقيا، وتبلغ مساحة الميناء 12,5 كم2. ويشتمل على 62 رصيف. و4 محطات ويضم خدمات لوجستية متكاملة من معدَّات مناوَلة ومستودعات وساحات وتموين السفن بالوقود، ونظام نَقْل مباشر عبر الشاحنات من الميناء وإليه؛ ما يسرع في حركة دوران السفن.

وخلال الجولة، تم تفقد المحطات بالميناء بدءا من محطتي مناوَلة الحاويات، وكذلك المنطقة المتكاملة التي تمثِّل قرية لوجستية للإيداع وإعادة التصدير ومحطتي البضائع العامة وحوضي إصلاح السفن وصيانة القِطَع البحرية، وأرصفة للخدمات البحرية من قطر، بالإضافة إلى زيارة ‌صالات استقبال الحجاج والمعتمرين والزوَّار المجهَّزة بشكل متكامل. وكذا المحطة المجهزة لركاب السفن السياحية «الكروز. حيث يعد ميناء جدة الإسلامي بوابة لاستقبال ومغادرة سفن الكروز داخل السعودية لأهميته الكبيرة، وقرب المسافة الفاصلة بينه وبين مراكز الأنشطة السياحية بمحافظة جدة، إضافةً إلى إطلالته على ساحل البحر الأحمر، كما تم خلال الجولة استعراض الخطوط الملاحية الجديدة العابرة للقارات التي تطلقها المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي والتي تهدف الى زيادة ربط موانئ المملكة بموانئ الشرق والغرب، وتوظيف موقع المملكة الاستراتيجي كمحور ربط للقارات الثلاث

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على إن هناك أهمية كبيرة للتكامل بين الموانئ البحرية والربط البحري بين الجانبين خاصة مع التطور الكبير في منظومة النقل البحري في مصر والسعودية، مشيرا إلى أن الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لنحقق نقلة نوعية في قطاع النقل البحري حيث تم إنشاء 3 موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ المصرية إلى 18 ميناء، كما تم إنشاء أرصفة ومحطات جديدة ليصبج إجمالي أطوال الأرصفة 100 كم وحواجز أمواج بطول 50 كم، وكذلك تعميق الممرات الملاحية حتى يتمكن قطاع الموانئ من استيعاب حتي 40 مليون حاوية مكافئة سنويا و400 مليون طن بضاعة، كما تمكن قطاع النقل البحري في مصر من جذب أكبر 6 خطوط ملاحية عالمية (MSC , MEARSK CMA CGM , HAPAG LOYED ,COSCO ,EVERGREEN) وجذب أكبر 7مشغلين عالمين (هاتشيسون و يوروجيت و CMA TERMINALS وايه بي مولر و TIL وموانئ ابوظبي وموانئ دبي) وذلك في إطار خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.