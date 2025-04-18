شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. السكة الحديد تشغل خدمة جديدة بين محطتى إيتاى البارود والسادات والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ هيئة السكة الحديد، غدا السبت، تشغيل قطارين بين إيتاى البارود والسادات والعكس كخدمة جديدة، وذلك فى إطار عمليات التحديث والتطوير المستمر التى تقوم بها وزارة النقل بكافة القطاعات وبخاصة قطاع السكك الحديدية وتنفيذًا لتعليمات المهندس محمد عامر - رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتلبية لطلبات جمهور الركاب.



ومن المقرر تشغيل قطار 708 / 709 إيتاى البارود / السادات (تحيا مصر) يقوم من محطة إيتاى البارود الساعة 05:45 ويصل محطة السادات الساعة 07:50 طبقًا للجدول المرفق، وكذلك تشغيل قطار 699 / 700 السادات / إيتاى البارود (تحيا مصر) يقوم من محطة السادات الساعة 16:50 ويصل محطة إيتاى البارود الساعة 18:55 طبقًا للجدول المرفق، ويترتب على ما سبق تعديل جدول مسير قطار 787 بشتيل / السادات يقوم من محطة بشتيل الساعة 06:30 ويصل محطة السادات الساعة 09:10 طبقًا للجدول المرفق،مع استمرار جدول مسير قطار 788 السادات / بشتيل كجدوله الحالى.



يذكر أن وزارة النقل نفذت وصلة خط سكة حديد تمتد بين السادات و كفر داوود بطول 35 كيلو لربط الميناء الجاف والمنطقة الصناعية بالسادات وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية، بإنشاء وصلات وخطوط سكك حديدية لربط المجتمعات العمرانية الجديدة بشبكة السكك الحديدية، لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع.



وأكدت الهيئة، أنها لا تدخر أى جهد للعمل على راحة جمهور الركاب حيث تمتاز هذه القطارات بأنها أرخص وأسرع مقارنة بنظيرتها من وسائل المواصلات الأخرى بما يساهم فى خدمة عدد كبير من جمهور الركاب.

قطار 699 700



قطار 708 709



قطار 787 بشتيل السادات