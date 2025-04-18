شكرا لقرائتكم خبر عن %91 من القراء يطالبون بتكثيف لجان فحص السائقين متعاطى المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف لجان فحص السائقين متعاطى المخدرات؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف مطالب تكثيف لجان فحص السائقين متعاطى المخدرات. وأيد 91% من القراء مطالب مطالب تكثيف لجان فحص السائقين متعاطى المخدرات، بينما عارض 9% من القراء مطالب مطالب تكثيف لجان فحص السائقين متعاطى المخدرات.

نتيجة الاستطلاع

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