شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تفتتح 16 مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل – بافتتاح 16 مسجدًا اليوم الجمعة 18 من أبريل 2025 م، 10 مساجد منها بنظام الإحلال والتجديد، و6 مساجد صيانةً وتطويرًا.
وأعلنت الوزارة وصول إجمالى المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2024 م حتى الآن إلى 1298 مسجدًا، من بينها 872 مسجدًا إحلالا وتجديدًا، و426 مسجدًا صيانةً وتطويرًا، وأكدت أن إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 م بلغ 13379 مسجدًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 22 مليارًا و622 مليون جنيه.وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا واسعًا، بيانها كالتالي:
ففى محافظة البحيرة:
إحلال وتجديد: مسجد الرحمن، عزبة بير العسل، قرية الحجر المحروق – مركز الدلنجات؛ مسجد سعد عويضة، قرية زاوية صقر – مركز أبو المطامير.
صيانة: مسجد الربعمائة الكبير، قرية دفشو – مركز كفر الدوار؛ مسجد عزبة الشرانيب، قرية كفر سنطيس - دسونس
أم دينار – مركز دمنهور.
إحلال وتجديد: مسجد تاج الدين، قرية منقباد– مركز أسيوط؛ مسجد أولاد رزق الله، قرية أبو كريم – مركز ديروط.وفى محافظة الشرقية:
إحلال وتجديد: مسجد الرحمة، عزبة النجدى، قرية منشية رضوان – مركز أبو كبير.وفى محافظة كفر الشيخ:
إحلال وتجديد: مسجد أبو عيد، الشواذلية، قرية منشأة عباس – مركز سيدى سالم؛ مسجد النور، قرية الحاج على – مركز الرياض غرب.وفى محافظة الغربية:
إحلال وتجديد: مسجد المغازى، قرية حوين – مركز قطور.وفى محافظة القليوبية:
إحلال وتجديد: مسجد التقوى، عزبة محمود عبد الله، قرية دجوى – مركز بنها.وفى محافظة الجيزة:
إحلال وتجديد: مسجد الحمد، قرية منية الرقة – مركز أطفيح.وفى محافظة الدقهلية:
صيانة: مسجد عبد المجيد إسماعيل، قرية شبرا سندى – مركز السنبلاوين؛ مسجد جبر، قرية ميت تمامة – مركز منية النصر.وفى محافظة قنا:
صيانة: مسجد آل فندى، قرية قصير بخانس – مركز أبو تشت؛ مسجد الحاج يوسف، قرية الشاورية – مركز نجع حمادي.
وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله -عز وجل- وتحديثها لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين فى مختلف أنحاء الجمهورية، فى إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.
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