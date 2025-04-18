شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تفتتح 16 مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل – بافتتاح 16 مسجدًا اليوم الجمعة 18 من أبريل 2025 م، 10 مساجد منها بنظام الإحلال والتجديد، و6 مساجد صيانةً وتطويرًا.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالى المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2024 م حتى الآن إلى 1298 مسجدًا، من بينها 872 مسجدًا إحلالا وتجديدًا، و426 مسجدًا صيانةً وتطويرًا، وأكدت أن إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 م بلغ 13379 مسجدًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 22 مليارًا و622 مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا واسعًا، بيانها كالتالي:ففى محافظة البحيرة:

إحلال وتجديد: مسجد الرحمن، عزبة بير العسل، قرية الحجر المحروق – مركز الدلنجات؛ مسجد سعد عويضة، قرية زاوية صقر – مركز أبو المطامير.

صيانة: مسجد الربعمائة الكبير، قرية دفشو – مركز كفر الدوار؛ مسجد عزبة الشرانيب، قرية كفر سنطيس - دسونس

أم دينار – مركز دمنهور.

وفى محافظة أسيوط:

إحلال وتجديد: مسجد تاج الدين، قرية منقباد– مركز أسيوط؛ مسجد أولاد رزق الله، قرية أبو كريم – مركز ديروط.

وفى محافظة الشرقية:

إحلال وتجديد: مسجد الرحمة، عزبة النجدى، قرية منشية رضوان – مركز أبو كبير.

وفى محافظة كفر الشيخ:

إحلال وتجديد: مسجد أبو عيد، الشواذلية، قرية منشأة عباس – مركز سيدى سالم؛ مسجد النور، قرية الحاج على – مركز الرياض غرب.

وفى محافظة الغربية:

إحلال وتجديد: مسجد المغازى، قرية حوين – مركز قطور.

وفى محافظة القليوبية:

إحلال وتجديد: مسجد التقوى، عزبة محمود عبد الله، قرية دجوى – مركز بنها.

وفى محافظة الجيزة:

إحلال وتجديد: مسجد الحمد، قرية منية الرقة – مركز أطفيح.

وفى محافظة الدقهلية:

صيانة: مسجد عبد المجيد إسماعيل، قرية شبرا سندى – مركز السنبلاوين؛ مسجد جبر، قرية ميت تمامة – مركز منية النصر.

وفى محافظة قنا:

صيانة: مسجد آل فندى، قرية قصير بخانس – مركز أبو تشت؛ مسجد الحاج يوسف، قرية الشاورية – مركز نجع حمادي.



وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله -عز وجل- وتحديثها لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين فى مختلف أنحاء الجمهورية، فى إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.