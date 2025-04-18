شكرا لقرائتكم خبر عن قطار تالجو.. مواعيد الرحلات على خطوط السكة الحديد اليوم الجمعة 18-4-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تمتلك هيئة السكة الحديد عددًا كبيرًا من القطارات، ويُعد أسرعها قطار "تالجو" الإسباني، الذي يوفر مستوى عاليًا من الراحة والهدوء أثناء الرحلة.

وينشر ”الخليج 365” قائمة بمواعيد وأسعار قطار "تالجو" على خطوط السكة الحديد (خط القاهرة - أسوان، وخط القاهرة - الإسكندرية)، بالإضافة إلى محطات الوقوف، حيث يُعد هذا القطار الأسرع ضمن قطارات الهيئة.

مواعيد قطار "تالجو" على خط (القاهرة – الإسكندرية):

القطار رقم 2025: يقوم من القاهرة الساعة 8:00 صباحًا، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 10:30 صباحًا.

القطار رقم 2023: يغادر القاهرة الساعة 2:00 ظهرًا، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 4:30 مساءً.

القطار رقم 2027: يتحرك من القاهرة الساعة 7:00 مساءً، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 9:30 مساءً.

مواعيد قطار "تالجو" على خط (الإسكندرية – القاهرة):

القطار رقم 2022: ينطلق من الإسكندرية الساعة 7:00 صباحًا، ويصل إلى القاهرة الساعة 9:30 صباحًا.

القطار رقم 2024: يغادر الإسكندرية الساعة 2:00 ظهرًا، ويصل إلى القاهرة الساعة 4:30 مساءً.

القطار رقم 2026: ينطلق من الإسكندرية الساعة 6:50 مساءً، ويصل إلى القاهرة الساعة 9:20 مساءً.