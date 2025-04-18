شكرا لقرائتكم خبر عن معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية: الخس طبق مكمل للفسيخ والملوحة والسردين والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة نجلاء متولى الباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، إن الخس من الخضروات الورقية ويتبع عائلة Lactuca والاسم العلمى له Lactuca sativa وهو من الأطعمة التقليدية التي يتناولها المصريين في أعياد شم النسيم (عيد الربيع) ويرمز الخس للخصوبة والنماء والتجدد والحياة وهى معانى مرتبطة بقدوم فصل الربيع وإحياء الطبيعة.

وأضافت أن الخس لا يعتبر طبق جانبى فى احتفالات المصريين بشم النسيم، حيث يعتبر مكمل إضافى منعش ومغذى للوجبة التقليدية الثقيلة فى شم النسيم، والتى تتكون أساسا من الفسيخ والملوحة والسردين المملح والرنجة والبيض والبصل الأخضر، كما يعمل أيضا على تلطيف الطعم المالح للأسماك المملحة، وقد استخدمه قدماء المصريين فى أعياد الربيع حتى وقتنا الحالي.

وفى التقرير التالى نتعرف على التركيب الكيميائي والفوائد الصحية للخس..



1- يشكل الماء النسبة الأكبر من وزن الخس حيث يمثل 98.5 % وهذا يجعله مرطب وملين طبيعى ومنخفض للسعرات الحرارية حيث إنه يعتبر مفيد لمرضى السكر وأمراض السمنة.

2- يحتوى على كمية قليلة من الكربوهيدرات يكون معظمها على شكل ألياف غذائية وهذه الألياف الغذائية تساعد على صحة الجهاز الهضمى وعلى الشعور بالشبع.

3- يحتوى الخس على نسبة قليلة من الدهون 0.5 جم دهون و 1 جم بروتين.

4- يحتوى الخس على البيتاكاروتين الذى يتحول فى جسم الإنسان لفيتامين A وهو ضرورى للعين والجهاز المناعى ونمو الخلايا ويحتوى أيضا على نسبة عالية من الكلوروفيل التى بدورها تعمل كمضدات أكسدة طبيعية كما يحتوى الخس على حمض الفوليك وهو هام لنمو الخلايا وتطويرها أثناء الحمل وتحتوى أيضا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة مثل الفينولات والفلافونويد والكاروتينات والكلوروفيل الموجود فى الأوراق الخضراء.

5- يحتوي الخس على نسبة مرتفعة من البوتاسيوم الذى بدوره يعتبر هام جدا لتخثر الدم وصحه العظام والأعصاب ويوجد بكثرة فى الأوراق الداكنة ويحتوى أيضا على نسبة عالية من الكالسيوم وهو ضرورى للعظام والأسنان.

6- يحتوى على الحديد المهم لنقل الاكسجين فى الدم وايضا على نسبه صغيرة من عناصر الفوسفور والنحاس والزنك والمنجنيز.