شكرا لقرائتكم خبر عن أولها شم النسيم.. تفاصيل الإجازات الرسمية حتى نهاية 2025 بالتواريخ والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل الكثير من المواطنين عن أهم الإجازات الرسمية المرتقبة حتى نهاية السنة، والتى فى مقدمتها إجازة شم النسيم المقرر له الإثنين المقبل.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل الإجازات الرسمية حتى نهاية السنة، كما يلى:

21 أبريل الإثنين عيد شم النسيم

25 أبريل الجمعة عيد تحرير سيناء

1 مايو الخميس عيد العمال

5 يونيو الخميس إجازة يوم وقفة عرفات

6 يونيو الجمعة عيد الأضحى المبارك

7 يونيو السبت إجازة عيد الأضحى المبارك

26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية

30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو

23 يوليو الأربعاء عيد الثورة

4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف

6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة

أعياد الربيع

وأعياد الربيع من أحب الاحتفالات لدى المصريين خاصة أن لها جذور من التراث الفرعونى الأصيل، ويعد الربيع وقت رائع لالتقاء الأقارب والأحباب والأصدقاء لقضاء وقت ممتع في الهواء الطلق وسط الزهور والألوان المبهجة، ولهذا اليوم يعد المصريون البعض من الأطعمة ذات الطابع الخاص والتى لها مذاق لذيذ.

إجازة شم النسيم

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا بأن يكون يوم الاثنين الموافق 21 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.