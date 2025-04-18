شكرا لقرائتكم خبر عن ترقبوا.. القمر فى طور التربيع الثانى لشوال وعطارد فى أقصى استطالة والان مع تفاصيل الخبر

تشهد الكرة الأرضية، الاثنين المقبل، القمر فى طور التربيع الثانى، حيث يشرق القمر فى ذلك اليوم بعد منتصف الليل فى طور التربيع الثانى حيث يضيئ نصف قرصه فقط، وتبلغ نسبة لمعانه 50%.

والجزء المضئ من القمر فى حالة التربيع الثانى يشير دائما إلى اتجاه الشرق وهو إتجاه الشمس (حتى لو كانت الشمس تحت الأفق)، ومن ثم يصبح القمر فى وسط السماء تقريبا عند شروق الشمس، ثم يستمر فى التحرك نحو الغرب إلى أن يبدأ بالغروب الفعلى عند الظهيرة، أى عندما تكون الشمس فى منتصف النهار تقريبا.

كما يشهد هذا اليوم وصول كوكب عطارد إلى أقصى استطالة غربية له تبلغ 27.4 درجة من الشمس، وهذا هو أفضل وقت لمشاهدة كوكب عطارد وتصويره لأنه سيكون فى أعلى نقطة له فوق الأفق الشرقى فى السماء قبل شروق الشمس.

وتكون فترة بقائه فى السماء حتى اختفاؤه فى شدة ضوء الشفق الصباحى من جراء شروق الشمس هى أطول فترة ممكنة.