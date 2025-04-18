شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة للحصول على رخصة تركيب مصعد والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين عن الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب للمركز التكنولوجى لطلب الحصول على رخصة تركيب مصعد.

وتسهيلًا على المواطنين، أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية، الأوراق والمستندات المطلوبة وإجراءات وشروط الحصول على الخدمة، على النحو التالي:

أولًا: معايير الحصول على الخدمة

1- أن يكون المتقدم لطلب الخدمة مالك العقار أو وكيل أعمال بـ"توكيل رسمي موثق" أو رئيس اتحاد الشاغلين.

2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة على العقار.

3- في حالة المباني التي تستوجب تركيب عدد من المصاعد بالمبنى، يلزم تقديم عقد مصاعد لحساب قيمة تكاليف تركيب المصعد تحسب ضمن رسوم ترخيص المبنى.

ثانيًا: المستندات المطلوبة

1- صورة من ترخيص البناء.

2- عقد تركيب المصعد من إحدى شركات المصاعد المتخصصة معتمدًا من اتحاد المقاولين وصورة من تصريح مزاولة المهنة للشركة.

3- صورة بطاقة قيد وتصنيف شركة المصاعد بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

4- ملف المواصفات الفنية والرسومات الهندسية لإنشاء المصعد ونسخ من شهادة اختيارات الطراز للمكونات.

5- نوتة حسابية متضمنة حسابات دلائل الحركة وحساب معامل أمان الحبال وحسابات الجر والضغط النوعي وحسابات مخدات البئر.

6- مقايسة تتضمن الأعمال.

7- توكيل رسمي مقدم.

8- تقرير من مهندس استشاري إنشائي يفيد تحمل المبنى لحمولة المصعد ومشتملاته والحركة الناتجة عنه في حالة تركيب مصعد في مبنى قائم.

ثالثًا: الإجراءات المتبعة

1- ملء النموذج الخاص بخدمة تركيب المصعد.

2- تقديم المستندات المطلوبة.

3- سداد رسوم المعاينة.

4- بعد إجراء المعاينة بواسطة الإدارة المختصة تعتمد التأشيرة (برفض الطلب إن وجدت مخالفة أو بالقبول وتحديد الرسوم).

5- سداد الرسوم وتلقي رخصة تركيب المصعد.

وتتمثل الخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في مجال التنظيم والمباني، إصدار تراخيص بناء وهدم وإزالة وتوصيل مرافق دائمة أو مؤقتة، وبمجال الإشغالات خدمات إصدار أو إلغاء أو تجديد رخصة إشغال أو طلب استرداد إشغالات. ويقدم المركز خدمات للمصاعد والطرق والأملاك كترخيص تركيب وتشغيل وعداد كهرباء وتجديد رخصة مصعد، وطلب تصريح حفر أهالي أو شركات، وكذلك خدمات اتحاد الشاغلين من قيد إلغاء وانضمام وتغيير وتجديد وغيرها.