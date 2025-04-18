شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مصنع الكمرات الخرسانية سابقة الصب بالإسكندرية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

تنفذ وزارة النقل مشروع مترو الإسكندرية ويتم تنفيذ المشروع من خلال شركات مصرية، ويضم المسار جزءا كبيرا علوى "كبارى" وهذا الجزء يعتمد على الكمرات الخرسانية سابقة الصب، ويتم إنتاجها من خلال مصنع الكمرات الخرسانية سابقة الصب بالإسكندرية.

أهم المعلومات عن مصنع الكمرات الخرسانية سابقة الصب :

- يقع المصنع بمنطقة "ميرغم" غرب محافظة الإسكندرية على مساحة 150 ألف كم 2.

- يتم تصنيع الكمرات الخرسانية سابقة الصب بمشروع مترو الإسكندرية تمهيدا لتركيبها بالكباري التي تربط بين محطات المشروع.

- يوجد به 4 خطوط لإنتاج الكمرات تعمل معا على مدار الأسبوع طوال 24 ساعة دون توقف، يبلغ طول الخط الواحد 100 متر

- يضم المصنع ورش لتصنيع الأقفاص الحديدية للكمرات، ومحطة خلط للخرسانة بالإضافة إلى 6 رافعات لنقل الكمرات، ومعمل اختبار الخرسانة، وأماكن لتخزين الكمرات بعد الصب.

- يسع المصنع لتخزين 350 كمرة، ويبلغ طول الكمرة الخرسانية من 20 إلى 30 مترا

تتم أعمال التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة مسبقا، وجارى حاليا إنتاج كمرات المشروع تمهيداً لتركيبها خلال الأيام المقبلة.