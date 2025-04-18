شكرا لقرائتكم خبر عن الليمون والبصل مع الرنجة والفسيخ عادة مفيدة أم مضرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب شم النسيم والاحتفال بأعياد الربيع يزداد الإقبال علي الأسماك المملحة والمدخنة، حيث يتوارث المصريين هذه العادة، ورغم التحذيرات التي لا تنتهي من خطورة هذه العادة وخاصة من أكل الفسيخ لزيادة نسبة الملح به، ومدي خطورته علي مرضي ضغط الدم ومرضي قصور الغدة الدرقية وزيادة معلات التسمم الغذائي، إلا أن أغلب المصرين يتمسكون بهذه العادة، وتكتمل هذه الوجبة بتناول الليمون والبصل معتقدين أنهم بذالك يتجنبوا معظم المشاكل الصحية التي قد تحدث بسبب هذه الوجبة، فهل هذا الاعتقاد صحيح؟

في السطور التالية، نتعرف من الدكتورة هبة عاطف الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية علي الفوائد الغذائية لتناول الليمون والبصل ومدي فاعليتهم في تقليل خطورة الأسماك المملحة والمدخنة.



وأوضحت عاطف، أن الليمون من الفاكهة الغنية بالعديد من الفوائد الغذائية والصحية، فهو مصدر ممتاز لفيتامين C، فثمرة الليمون الواحدة يمكن أن تمد الجسم بما يقارب من 31 ملجم من فيتامين C، وهو ما يعادل 51% من قيمة الاحتياجات اليومية له، وبالتالي يعتبر مضاد أكسدة قوي ويساعد على تعزيز جهاز المناعة، كما يساعد الجسم على مقاومة العديد من الأمراض.



وأضافت أن الليمون يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم، كما أن مضادات الأكسدة في الليمون قد تساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، ويحتوي الليمون أيضاً على نسبة مرتفعة من الألياف، خاصةً البكتين، الذي يساهم في تحسين حركة الأمعاء وتعزيز الهضم بشكل عام.



وتابعت: كما يُعد الليمون من أفضل المواد الطبيعية التي تساعد في التخلص من السموم في الجسم، حيث يمكن شرب عصير الليمون مع الماء أو إضافة الليمون إلى السلطة لتحفيز وظائف الكبد وزيادة قدرة الجسم على التخلص من السموم، هذا بالإضافة إلي احتوائه على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، ما يجعله فعالًا في مكافحة الالتهابات وخاصة التهابات الحلق.

وذكرت: يحتوي الليمون على حمض الستريك بتركيزات تفوق الحمضيات الأخرى، مثل: الجريب فروت، والبرتقال، وهذا الحمض يعمل على زيادة حجم البول وزيادة درجة حموضة البول، مما يخلق بيئة غير ملاءمة لتكوين حصوات الكلى، كما يمكن أن يرتبط حمض الستريك بالكالسيوم المتواجد في البول، ما يمنع تكوين حصوات الكلى الكلسية، وبالتالي يمكن أن يكون الليمون مفيدًا للتقليل من خطر الإصابة بحصى الكلى، كما أنه يعمل على تكسير الحصى الكبيرة والتسهيل من خروجها عبر البول، كما يساعد هذا الحامض في تحفيز إنتاج الكولاجين وبالتالي يفيد في صحة الجلد.

وأوضحت: يحتوي الليمون على العديد من مركبات الفلافونويد مثل الليمونين، والنارينجين، والبيتا كريبتوكسانثين، والهيسبيريدين،التي تتميزبقدرتها علي محاربة الخلايا السرطانية، ولهذا يمكن أن تتضمن فوائد الليمون الصحية إمكانية استخدامه للوقاية من الإصابة بمرض السرطان.



وقالت: أما البصل فله العديد من الفوائد سواء كان مطبوخ أو نيء، إلا أنّ البصل النيء يحتوي على تركيز أعلى من بعض المواد الفعالة مثل مركبات الكبريت المسؤولة عن إعطاءه الطعم الحريف والرائحة القوية، وهي تساعد على خفض ضغط الدم وتقليل الكوليسترول الضار (LDL)، كما يُعد البصل مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة وخاصة فيتامين C، مما يجعله مثالي لدعم جهاز المناعة ومقاومة العديد من الأمراض، ويحتوي على ألياف طبيعية وبريبايوتيك، وهي تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، وتحسّن الهضم وتساعد علي امتصاص المغذيات، ويعمل البصل كمضاد للحساسية، ويمكن أن يساعد في تحسين عملية التنفس لدى مرضى الربو، كما يساعد مرضى السكري وخاصة من النوع الثاني بسبب احتواءه على الكبريت ومادة كيرسِيتِين (Quercetin) اللّتان تساعدان على تنظيم إفراز الأنسولين.

وتابعت: بالتالي يتضح أن تناول الليمون والبصل مع الأسماك المملحة كالفسيخ والسردين والأسماك المدخنة كالرنجة يمكن أن يفيد في رفع جهاز المناعة، والوقاية من حدوث التسمم الغذائي وتطهير المعدة والجهاز الهضمي، كما يساعد في تحسين الهضم وضبط الحموضة في المعدة والتقليل من الانتفاخات وسوء الهضم والحد من الشعور بالعطش، ويقلل من حدوث مضاعفات لمرضي الضغط والسكر.



واختتمت حديثها بالقول إنه يجب الاهتمام بالكميات التي يتم تناولها الشخص من البصل والليمون لأن الإفراط في الكميات قد يسبب بعض أنواع الحساسية لدي بعض الأشخاص المصابين باضطراب في الجهاز المناعي، وقد تتسبب الزيادة في تناول الليمون زيادة الحموضة في المعدة، كما قد يتسبب تناول كمية كبيرة من البصل في بطء تخثر الدم وبالتالي قد يزيد من حدوث نزيف لدي الأشخاص المصابين بزيادة السيولة في الدم أو من يتناول أدوية للسيولة.