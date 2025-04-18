شكرا لقرائتكم خبر عن ألياف ومعادن وحماية من الأمراض.. وزارة الصحة تكشف 4 فوائد للبقوليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام الجمعة، 18 أبريل 2025 01:08 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 4 فوائد للبقوليات (الفول - العدس الأصفر - الفاصوليا البيضاء - الحمرة - اللوبيا - الترمس) والتى تشمل: 1. تحتوى على نسبة عالية من الحلزونات المهمة للجسم. 2. مصدر غذائي جيد للألياف يعزز صحة الجهاز الهضمي. 3. يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وأنواع عديدة من السرطان. 4. مصدر مهم للمعادن (مثل: الحديد والبوتاسيوم والماغنسيوم والسيلينيوم.

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