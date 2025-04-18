شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يدعو إلى محاسبة قوات الدعم السريع على هجمات الفاشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجلس الأمن فى بيان " قلقون بشدة إزاء تصاعد العنف في شمال دارفور خاصة في مدينة الفاشر وما حولها"، وأكد "ندين بشدة هجمات قوات الدعم السريع المتكررة على الفاشر ومخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين".

وأضاف "قلقون بشدة إزاء تقارير عن هجمات للدعم السريع أدت لمقتل 400 مدني بينهم أطفال و11 عامل إغاثة".

وأكد " ندعو إلى محاسبة قوات الدعم السريع على هذه الهجمات، مشيرا إلى أن " نجدد مطالبتنا لقوات الدعم السريع برفع الحصار عن الفاشر".

ودعا مجلس الأمن إلى محاسبة قوات الدعم السريع وجميع مرتكبي الهجمات على المدنيين في السودان.

وأكد " نشجع الأطراف بالسودان على الانخراط بحسن نية في حوار سياسي من أجل وقف دائم لإطلاق النار"

وحث مجلس الأمن "جميع الدول الأعضاء على الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يؤجج الصراع في السودان"