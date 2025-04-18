شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اقتراب موعج تشغيله.. أهم المعلومات عن الأتوبيس الترددي.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

بدأت وزارة النقل تدريب سائقي الأتوبيس الترددي تمهيدا لتشغيله على الطريق الدائري في مرحلته الأولى من محطة أكاديمية الشرطة حتى تقاطع الطريق الدائرى مع طريق مصر اسكندرية الزراعى، وفى النقاط التالية أهم التفاصيل عن المرحلة الأولى للمشروع.

المرحلة الأولى من أكاديمية الشرطة وحتى تقاطع الدائري مع طريق إسكندرية الزراعي

الراكب يصل للمحطات عبر كباري أو أنفاق المشاة

يوجد بوابات إلكترونية بالمحطات شبيهة بالمترو

سيتم تسيير 100 أتوبيس كهربائي في المرحلتين الأولى والثانية

الاتوبيسات كهربائية منتجة محليا

يوجد محطة شحن رئيسية و3 محطات شحن فرعية

زمن التقاطر 3 دقائق وستصل لـ1.5 في أوقات الذروة

تم الربط بين المحطات والمواقف أسفل الطريق الدائري

مشروع الأتوبيس الترددي BRT يضم 48 محطة

المرحلة الثانية تضم 21 محطة من المشير طنطاوى حتى تقاطع الفيوم

المرحلة الثالثة بها 13 محطة من اسكندرية الزراعي حتى إسكندرية الصحراوى

محطات الاتوبيس المقرر تشغيلها قريبا:

تشتمل على 14 محطة هي "محطة عدلي منصور "محطة غير نمطية" - 2 محطة سطحية بكوبري مشاه " بهتيم وأكاديمية الشرطة " –11 محطة سطحية بنفق مشاة "إسكندرية الزراعي و الشرقاوية و شبرا بنها ومسطرد والخصوص والمرج والقلج ومؤسسة الزكاة والفريق إبراهيم العرابي والسلام وطريق السويس" .



