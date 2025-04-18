شكرا لقرائتكم خبر عن موعد إجازة شم النسيم 2025.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

يبحث الكثير من المواطنين عن موعد شم النسيم 2025، وهذا العام يكون شم النسيم يوم الإثنين 21 أبريل الجارى.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الاثنين الموافق 21 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.



ويرتبط موعد عيد شم النسيم فلكيًا بظاهرة الاعتدال الربيعي، حيث يتساوى فيه طول الليل والنهار. ويحل دائمًا في اليوم التالي لعيد القيامة المجيد للطوائف المسيحية الشرقية.

وبناءً على الحسابات الفلكية وموعد عيد القيامة المجيد للطوائف الشرقية في عام 2025 (والذي من المتوقع أن يوافق الاثنين الموافق 21 أبريل 2025 بناءً على التوقعات الحالية)، فمن المتوقع أن يحل عيد شم النسيم في يوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025.