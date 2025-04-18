شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 4 أشخاص إثر سقوط عربة "تلفريك" بمدينة نابولى جنوبى إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب آخر بجروح خطيرة؛ إثر سقوط عربة "تلفريك" بمدينة (نابولى) بجنوب إيطاليا.



وذكرت السلطات الإيطالية، أن الحادث نتج عن كسر كابل مع تعطل عربة التلفريك الذى سقطت أعلى جبل مونتى فايتو، وهى قمة تقع على بعد حوالى 45 كيلومترا جنوب شرق نابولي.



من جانبه، قال وزير الداخلية الإيطالى ماتيو بيانتيدوزى - فى بيان اليوم الخميس - إنه يتابع بقلق تطورات حادث سقوط تلفريك وعمليات الإنقاذ بالتنسيق مع الجهات المختصة فى نابولي.



يشار إلى أنه هرع إلى موقع الحادث رجال الإطفاء وقوات الإنقاذ الجبلى بمساعدة طائرتين هليكوبتر وسط صعوبات؛ بسبب الطقس السيئ، وتم إنقاذ 16 شخصا كانوا على متن الكابينة الثانية معظمهم من السياح الأجانب... وأسفر الحادث عن أربعة قتلى بينهم سائق التلفريك، وتم نقل المصاب إلى مستشفى أوسبيدال ديل مارى فى نابولى فى حالة خطيرة.



وفى سياق متصل، طلب وزير البنية التحتية والنقل الإيطالى ماتيو سالفينى - فى بيان - تقريرا دقيقا عن الحادث حتى يتسنى التحقق من جميع الملابسات وتحديد المسؤوليات عن الحادث.