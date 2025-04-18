شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 18-4-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالجمعة، 18 أبريل 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة 18-4-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:53 ص
موعد صلاة الظهر 11:54 ص
موعد صلاة العصر 30: 3 م
موعد صلاة المغرب 6:24 م
موعد صلاة العشاء 7:46 م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 3:56 ص
موعد صلاة الظهر 11:59 ص
موعد صلاة العصر 3:36 م
موعد صلاة المغرب 6:31 م
موعد صلاة العشاء 7:53 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:48 ص
موعد صلاة الظهر 11:50 ص
موعد صلاة العصر 3:26 م
موعد صلاة المغرب 6:21 م
موعد صلاة العشاء 7:43 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:46 ص
وقت صلاة الظهر 11:42 ص
موعد صلاة العصر 3:15 م
وقت صلاة المغرب 6:10 م
وقت صلاة العشاء 7:29 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 3:59 ص
موعد صلاة الظهر 11:48 ص
موعد صلاة العصر 15: 3 م
موعد صلاة المغرب 6:11 م
موعد صلاة العشاء 7:27 م
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