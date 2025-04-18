شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 18-4-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الجمعة، 18 أبريل 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة 18-4-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 3:53 ص

موعد صلاة الظهر 11:54 ص

موعد صلاة العصر 30: 3 م

موعد صلاة المغرب 6:24 م

موعد صلاة العشاء 7:46 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 3:56 ص

موعد صلاة الظهر 11:59 ص

موعد صلاة العصر 3:36 م

موعد صلاة المغرب 6:31 م

موعد صلاة العشاء 7:53 م



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:48 ص

موعد صلاة الظهر 11:50 ص

موعد صلاة العصر 3:26 م

موعد صلاة المغرب 6:21 م

موعد صلاة العشاء 7:43 م



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 3:46 ص

وقت صلاة الظهر 11:42 ص

موعد صلاة العصر 3:15 م

وقت صلاة المغرب 6:10 م

وقت صلاة العشاء 7:29 م مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 3:59 ص

موعد صلاة الظهر 11:48 ص

موعد صلاة العصر 15: 3 م

موعد صلاة المغرب 6:11 م

موعد صلاة العشاء 7:27 م

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