شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تضع استراتيجية جديدة للحد من تفشى جدرى القرود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا، ومنظمة الصحة العالمية بتحديث خطتهما المشتركة للاستجابة القارية لحالة الطوارئ الناجمة عن جدرى القرود، مع استمرار انتشار المرض في مناطق جديدة.

تركز الاستراتيجية المنقحة على السيطرة على تفشي المرض، مع توسيع نطاق تغطية التطعيم، والانتقال إلى استجابة مستدامة طويلة الأمد.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها ، إن جدرى القرود مرض فيروسي ينتشر بين الناس، خاصةً عن طريق الاتصال المباشر، يسبب آفات جلدية ومخاطية مؤلمة، غالبًا ما تصاحبها حمى، وصداع، وآلام في العضلات، وآلام في الظهر، وإرهاق، وتضخم في الغدد الليمفاوية. يمكن أن يكون هذا المرض مُنهكًا ومُشوهًا.

تاريخيًا، كان فيروس جدرى القرود مرضًا حيواني المنشأ ينتقل من الحيوانات المصابة، وقد أظهر ميلًا متزايدًا للانتشار بين البشر. في عام 2022، بدأ أحد متحورات الفيروس، وهو السلالة IIb، بالانتشار عالميًا عبر الاتصال الجنسي. ومنذ أواخر عام 2023، بدأت سلالة فيروسية أخرى، وهي السلالة Ib، بالانتشار عبر العلاقات الجنسية وداخل المنازل ومن خلال الاتصال الوثيق. دفع هذا مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا (CDC) إلى إعلان حالة طوارئ صحية عامة ذات أهمية دولية، كما دفع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ صحية عامة ذات أهمية دولية في أغسطس 2024.

بحلول أغسطس 2024، بدأ الفيروس بالانتشار من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 4 دول مجاورة، ومنذ ذلك الحين، أبلغت 28 دولة حول العالم عن حالات إصابة بحمى الضنك من النوع Ib. أما خارج أفريقيا، فلا تزال الحالات مرتبطة بشكل كبير بالسفر. ومع ذلك، داخل أفريقيا، بالإضافة إلى انتقال العدوى في بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا ورواندا وأوغندا، فقد تم الآن توثيق انتقال محلي للعدوى في دول أخرى، بما في ذلك جمهورية الكونغو وجنوب أفريقيا وجنوب السودان وجمهورية تنزانيا المتحدة وزامبيا.

منذ إعلان حالة الطوارئ، ازداد الدعم الإقليمي والعالمي، لا سيما لجمهورية الكونغو الديمقراطية، بؤرة تفشي المرض.

وقد وجهت الخطة القارية المشتركة لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أفريقيا ومنظمة الصحة العالمية هذه الجهود، بالتركيز على 10 ركائز أساسية: التنسيق، والتواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية، ومراقبة الأمراض، والقدرة المختبرية، والإدارة السريرية، والوقاية من العدوى ومكافحتها، والتطعيم، والبحث، والخدمات اللوجستية، والحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية.

جهود التطعيم جارية، حيث تم توزيع أكثر من 650,000 ألف جرعة في 6 دول، 90% منها في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وإجمالاً، تم توزيع أكثر من مليون جرعة على 10 دول، ولا تزال الجهود جارية لتأمين إمدادات إضافية من اللقاح.

شهدت قدرة جمهورية الكونغو الديمقراطية على إجراء الفحوصات التشخيصية نموًا ملحوظًا، بفضل توسيع البنية التحتية للمختبرات - من مختبرين في أواخر عام 2023 إلى 23 مختبرًا في 12 مقاطعة حاليًا، ومع طرح اختبارات جديدة قريبة من نقطة الرعاية الصحية في البلاد، من المتوقع أن تزداد القدرة بشكل أكبر.

على الرغم من هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات كبيرة. فالصراع المستمر وانعدام الأمن في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث لا يزال معدل الإصابة بجدرى القرود مرتفعًا، بالإضافة إلى خفض المساعدات الإنسانية، لا يزالان يُعيقان استجابة الصحة العامة ويحدّان من عدم الوصول إلى الخدمات الأساسية. ويلزم أكثر من 220 مليون دولار أمريكي، من جميع البلدان والشركاء، لسد فجوات التمويل اللازمة للاستجابة لجدرى القرود.

وتدعو خطة الاستجابة القارية المحدثة إلى تكثيف الجهود للسيطرة على تفشي المرض، مع اتخاذ إجراءات ملموسة لدمج جدرى القرود mpox في الخدمات الصحية الروتينية.

إلى جانب خطة الاستجابة القارية لأفريقيا، قامت منظمة الصحة العالمية بتحديث الخطة الاستراتيجية العالمية للحد من انتقال فيروس جدرى القرود من إنسان إلى آخر، ووقفه إن أمكن.

في أول شهرين من عام 2025، أبلغت 60 دولة عن حالات إصابة بفيروس جدرى القرود، وكانت غالبية الحالات والوفيات المبلغ عنها من القارة الأفريقية. وتتماشى خطة الاستجابة القارية المشتركة مع الاستراتيجية العالمية.

يواصل مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أفريقيا ومنظمة الصحة العالمية العمل بشكل وثيق مع الحكومات الوطنية والمجتمعات المحلية والشركاء للحد من انتقال العدوى والسيطرة على تفشي المرض وبناء المرونة على المدى الطويل داخل أنظمة الصحة العامة.