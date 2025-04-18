شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع عددًا من المطاعم والمحال المخالفة فى شارع فيصل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة، غلق وتشميع عددًا من المطاعم والمحال المخالفة في حي العمرانية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وقالت المحافظة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، إن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تابع جهود حي العمرانية، في شن حملة مكبرة، للتعامل مع المنشآت المخالفة ومنع الإشغالات والتعديات على الطريق العام لتسهيل حركة الحركة المرورية.

وأضافت أن حي العمرانية أغلق وشمّع عددًا من المطاعم والمحال المخالفة، التي تدار دون ترخيص وغير ملتزمة بالاشتراطات الصحية أو غير حاصلة على التصاريح اللازمة ومتعدية على الطريق العام بشارع الملك فيصل مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

يُذكر أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أعلن رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لاستقبال أعياد شم النسيم والقيامة المجيد، مؤكدًا اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير مناخ آمن ومناسب للمواطنين خلال احتفالاتهم.

وكلف محافظ الجيزة، بتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري على الأسواق العامة ومنافذ بيع اللحوم والأسماك المدخنة والمحال التجارية للتأكد من صلاحية السلع والالتزام بالأسعار حماية لصحة المواطنين.

ووجه المحافظ، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمتابعة البلاغات على مدار الساعة والتعامل السريع معها بالتنسيق مع غرف العمليات بالأحياء والمراكز والمدن.



تشميع عددًا من المطاعم المخالفة فى شارع فيصل



تشميع عددًا من المطاعم والمحال المخالفة فى شارع فيصل



جانب من الحملة



غلق محال المخالفة فى شارع فيصل



غلق وتشميع عددًا من المطاعم والمحال المخالفة فى شارع فيصل



