شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة والان مع تفاصيل الخبر

زار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، يرافقه سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، اليوم الخميس، مقر الكنيسة الكاثوليكية بشارع الدري بالجيزة، لتقديم التهنئة إلى الأقباط الكاثوليك بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك بحضور نيافة الأنبا توماس عدلى مطران الجيزة والفيوم وبنى سويف.

وقدم محافظ الجيزة، في كلمته التهنئة لجموع الشعب المصرى وأبناء المحافظة بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيًا الله أن يعيدها على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء والأمن والأمان تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجاء في كلمه محافظ الجيزة "ان الشعب المصري يعيش حاليًا مناسبات دينية معًا تعكس صورة عظيمة تحمل أسمى معانى التلاحم والتكاتف بين أبناء الوطن".

وأكد محافظ الجيزة، خلال كلمته وحدة نسيج الشعب المصرى، مشيرًا إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد، وإنما هى ثوابت فى عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال ولم ولن تنجح أى محاولات لزعزعتها أو التأثير عليها.

رافق المحافظ خلال زيارته إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، ومحمد نور السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد.