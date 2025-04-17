شكرا لقرائتكم خبر عن سموتريتش: لن ننهى الحرب إلا بعد القضاء على حماس وحان الوقت لاحتلال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن الحرب لن تنتهى إلا بعد القضاء على حماس، داعيا إلى احتلال قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

فى سياق آخر، أعلن إعلام إسرائيلي أنّ 300 طيار مدني اعتبروا أن كل يوم يمر دون وقف الحرب في قطاع غزة يعرض حياة المحتجزين للخطر، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وفى وقت سابق من اليوم، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ مئات الجنود والضباط المسرحين من لواء جولاني طالبوا بإعادة المحتجزين ولو كان الثمن وقف الحرب على غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.