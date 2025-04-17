شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة العمل الدولية: مصر تخطو نحو بيئات عمل أكثر أمانًا والان مع تفاصيل الخبر

أشاد مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بالخطوات التي تتخذها مصر نحو تحسين بيئة العمل، مؤكدًا أن البلاد "تخطو نحو بيئات عمل أكثر أمانًا"، وذلك في تقرير رسمي نُشر اليوم الخميس عبر الصفحة الرسمية للمكتب، بالتزامن مع اعتماد الملف الوطني المُحدث للسلامة والصحة المهنية.

وأكد التقرير أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستعدادات الجارية لإصدار الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وشهدت الفترة الماضية تنظيم ورشة عمل مشتركة بين منظمة العمل الدولية ووزارة العمل المصرية، لاعتماد الملف الوطني الجديد، تمهيدًا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية، التي تهدف إلى تحقيق بيئات عمل آمنة وصحية ومستدامة.

وأكد وزير العمل، محمد جبران، أن "توفير بيئة عمل آمنة وصحية للمواطن المصري هو أساس لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام"، مشددًا على أن حقوق وسلامة العامل تأتي في مقدمة أولويات الاستراتيجية الجديدة، بما يعزز من الإنتاجية ويرفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

من جانبه، قال إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة: "يسعدني أن أشهد توقيع الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية لجمهورية مصر العربية، وهو أول إصدار محدث منذ عام 2004". وأضاف أن المنظمة تؤكد التزامها بدعم جهود وزارة العمل نحو التصديق على الاتفاقيات الدولية الأساسية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.

وأشار بيان المنظمة إلى أن هذه الخطوة تمثل "تقدمًا محوريًا نحو مواءمة نظام السلامة والصحة المهنية في مصر مع المعايير الدولية، وتعزيز رأس المال البشري، ودعم مفاهيم العمل اللائق، والنمو الاقتصادي المستدام".