شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: مستعدون للبدء الفورى فى مفاوضات الإفراج عن جميع المحتجزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية إن الوسطاء عادوا للتواصل معنا لإيجاد مخرج من الأزمة التي افتعلها نتنياهو، مشيرا إلى أن نتنياهو وحكومته انقلبوا على الاتفاق قبل انتهاء المرحلة الأولى منه رئيس حركة حماس في قطاع غزة

وأضاف خليل الحية " عملنا لأكثر من عام ونصف من المفاوضات المضنية وأوفينا بالتزاماتنا كافة".

وأشار" وافقنا على مقترح الوسطاء رغم قناعتنا بأن نتنياهو يصر على استمرار الحرب لحماية مستقبله السياسي".

وأكد " نتنياهو رد على مقترح الوسطاء بشروط تعجيزية لا تؤدى لوقف الحرب أو الانسحاب".

وأضاف "نؤكد على استعدادنا للبدء الفورى فى مفاوضات الرزمة الشاملة"، مؤكدا "مفاوضات الرزمة الشاملة تتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى لدينا وعدد متفق عليه من أسرانا لدى الاحتلال".

وأكد "على الاحتلال في المقابل وقف الحرب تماما على شعبنا والانسحاب الكامل من قطاع غزة".

وأشار " لن نكون جزءا من تمرير سياسة نتنياهو القائمة على الاتفاقات الجزئية، مؤكدا أن اتفاقات نتنياهو الجزئية غطاء لأجندته القائمة على استمرار الإبادة حتى لو كان الثمن التضحية بأسراه"

وأكد "المقاومة وسلاحها مرتبطان بوجود الاحتلال وهي حق طبيعي لشعبنا، مشيرا " نرحب بموقف المبعوث الأمريكي آدم بولر بإنهاء ملف الأسرى والحرب معا وهو يتقاطع مع موقف الحركة".