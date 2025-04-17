شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية تهنئ البابا تواضروس ورئيس الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة والان مع تفاصيل الخبر

بعثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد.

وقالت وزيرة التنمية المحلية فى نص البرقية : يسعدنى أن أتقدم لقداستكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعين المولى عز وجل أن يعم السلام والمحبة فى هذا اليوم على سيادتكم وعلى جميع أبناء الشعب المصرى وأن يعيده دائمًا بالخير والبركات ويحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها فى ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى.. وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام.

فى سياق متصل، بعثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ببرقية تهنئة إلى القس / أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية فى نص البرقية : يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بحلول عيد القيامة، داعين المولى عز وجل أن يعم السلام والمحبة فى هذا اليوم عليكم وعلى جميع الشعب المصرى، مضيفة : وأن يعيده دائمًا بالخير والبركات ويحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها فى ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.. وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام.