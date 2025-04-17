شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 10 أوناش ساحة جديدة للخدمة بمحطة حاويات "تحيا مصر 1" والان مع تفاصيل الخبر

استقبل ميناء دمياط دفعة جديدة مكونة من 10 أوناش ساحة متطورة مخصصة لمحطة الحاويات " تحيا مصر 1 " ، وذلك ضمن أعمال التجهيز التي تنفذها شركة " دمياط أليانس " المشغلة للمحطة استعدادًا لقرب الافتتاح .

وتتميز الأوناش الجديدة بقدرات تشغيلية عالية ، حيث يبلغ ارتفاعها 21 مترًا ، وتصل قدرة الرفع لها إلى 41 طنًا ، كما تدعم العمل بنظام مزدوج يتيح التشغيل بالكهرباء أو الديزل ، بما يعزز من مرونة وكفاءة التشغيل في مختلف الظروف ، وقد تم تصنيعها من قبل شركة Genma-Kalmar الصينية ، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في صناعة معدات المناولة المتقدمة .

يأتي ذلك في إطار خطة متكاملة لتعزيز البنية الفوقية لمحطة الحاويات " تحيا مصر 1 " ، التي تشهد تزويدها وتجهيزها بأحدث المعدات المتقدمة .

وبوصول هذه الدفعة الجديدة يرتفع عدد أوناش الساحة التي تم تسلمها حتى الآن إلى 30 ونشًا من إجمالي 40 ونشًا مقرر توريدها تباعًا ، وتُعد هذه المعدات جزءًا من استراتيجية التشغيل الصديق للبيئة التي تتبناها " دمياط أليانس " ، بما ينسجم مع أهداف رؤية مصر 2030 في مجالات الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية .

كما سبق استقبال عدد 7 أوناش رصيف عملاقة ، من إجمالي 12 ونش يتم توريدها تباعاً من أحدث الطرازات العالمية من إنتاج شركة HHMC الصينية ، والتي تتميز بقدرات استثنائية بقدرة رفع تصل إلى 75 طناً ، و ارتفاع 57.5 متراً ، وطول ذراع خارجي 72 متراً ، مما يمكّنها من التعامل بكفاءة مع سفن الحاويات العملاقة التي تصل إلى 11 حاوية ارتفاعاً .

كما تم تزويد الأوناش العملاقة بأنظمة تشغيل ذكية ومتقدمة ، تشمل كاميرات مراقبة ، وحساسات أمان ، ونظم تحكم متكاملة تضمن أعلى درجات السلامة والتنسيق مع أنظمة إدارة الموانئ الرقمية ، ما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين زمن مناولة السفن .

ويُعد مشروع محطة الحاويات " تحيا مصر 1 " أحد أبرز المشروعات القومية الجارية بميناء دمياط ، حيث تمتد أرصفة المحطة بطول 1970 مترًا وعمق 18 مترًا ، وتضم ساحة خلفية تبلغ 922 ألف متر مربع ، بطاقة تداول 3.5 مليون حاوية مكافئة سنويًا .

وتتولى تشغيل المحطة شركة " دمياط أليانس لمحطات الحاويات " التي تضم تحالفاً عالمياً يضم يوروجيت الألمانية وكونتشيب الإيطالية وهاباج لويد ، وهو ما يرسخ مكانة الميناء كمركز لوجستي متكامل ووجهة تنافسية إقليمية في قطاع النقل البحري .

ويأتي هذا المشروع ضمن المخطط الشامل الذي تنفذه وزارة النقل بجهود الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لإقامة عدد من الممرات اللوجستية التنموية في كافة أرجاء الجمهورية ومنها الممر اللوجستي المتكامل ( طنطا – المنصورة – دمياط ) ، والذي يشمل المنطقة اللوجستية بطنطا ، وخط السكك الحديدية ، والميناء الجاف بدمياط الجديدة ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزاً إقليمياً للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت .