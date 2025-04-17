شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يكرم وفدا قضائيا صوماليا بعد اجتيازه التدريب بمركز الدراسات القضائية والان مع تفاصيل الخبر

استقبل اليوم الخميس، المستشار عدنان فنجري وزير العدل بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة وفدًا قضائيًا من جمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك في إطار التعاون القضائي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصومال الفيدرالية، والبرنامج التدريبي للكوادر القضائية الصومالية الفيدرالية.

وجاء هذا البرنامج بالتعاون مع وزارة الخارجية وبرعاية الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والذي عُقد بمركز الدراسات القضائية، وتضمنت فعاليات البرنامج التدريبي للكوادر القضائية الصومالية الفيدرالية محاضرات في مجال الأدلة الجنائية والحكم الجنائي وذلك لعدد (17) قاضي صومالي، وذلك في الفترة من 13 حتي 17 أبريل 2025.

وفي كلمته هنأ وزير العدل القضاة الصوماليين بإتمام البرنامج مُثنيًا علي أدائهم خلاله وشكر الوزير القائمين علي البرنامج والذي تولاه نُخبة من رجال القضاء والقانون وأساتذة الجامعات.

ومن جانبهم عبر الوفد القضائي الصومالي عن شُكرهم لجمهورية مصر العربية ووزارة العدل علي الاستضافة واستفادتهم من البرنامج، ممتنين حرص وزير العدل علي المشاركة في البرنامج التدريبي بإلقاء محاضرة تحت عنوان (اختصاصات النيابة العامة).

وفي ختام البرنامج التدريبي سَلّم وزير العدل شهادات إتمام البرنامج التدريبي ودرع الوزارة للمتدربين، مؤكدًا استمرار التعاون القضائي بين وزاتي العدل في البلدين الشقيقين علي نحو يسهم في تنمية العلاقات بين البلدين.



وزير العدل والوفد الصومالى



وزير العدل يكرم القضاة الصوماليين



وزير العدل يكرم القضاة الصوماليين



وزير العدل يكرم القضاة الصوماليين



وزير العدل يكرم القضاة الصوماليين



وزير العدل يكرم القضاة الصوماليين