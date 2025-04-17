شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الصف ينظم حملة لمتابعة التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتواجد الميداني ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف الحملات اليومية لمواجهة أي مخالفات، ورفع حالة الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد شم النسيم والقيامة المجيد.



حملة لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة والتفتيش على المحال لضبط الأسعار

وفي هذا الإطار، نظم مركز ومدينة الصف، برئاسة الدكتور فرج عبدالعاطي، حملة مكبرة لليوم الرابع على التوالي، في جميع التخصصات، بدأت بمتابعة التزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب الرسمية الجديدة، ثم متابعة الأسواق والمحلات بكافة أنواعها للتفتيش عليها لمتابعة ضبط أسعار السلع وجودتها ومنع التلاعب.



حملة مركز الصف ينظم حملة لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة والتفتيش على المحال لضبط الأسعار

وبدأت الحملة بموقف الصف الرئيسي وعلى الطريق 21 الصف حلوان، وذلك باستيقاف السائقين وسؤال الركاب عن الأجرة التي دفعوها للسائقين، والتشديد على السائقين بعدم زيادة تعريفة الركوب أكثر من التعريفة الرسمية، وقد تم تعليق لافتات بالأجرة الرسمية في الموقف الرئيسي للمركز وعلى الأعمدة بالطريق 21، كما تم تخصيص رقم لتلقي شكاوى المواطنين من أي سائق.



مركز الصف ينظم حملة لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة والتفتيش على المحال لضبط الأسعار

وتوسعت الحملة بالمرور على محلات البقالة ومحلات بيع اللحوم البيضاء والحمراء وسوق الصف الرئيسي، وذلك لرفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيم، وذلك للتأكد من سلامة وجودة المواد الغذائية بالأسواق والعمل على تخفيض أسعار السلع الغذائية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وغير الملتزمين.



مركز الصف ينظم حملة لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة

وأكد مركز ومدينة الصف، أن الحملة الموسعة على الأسواق وتطبيق تنفيذ تعريفة الركوب الجديدة، مستمرة خلال الفترة المقبلة، وسيتم خلالها تقنين وضع التوكتوك ووضع تسعيرة له حتى لا يتم استغلال المواطنين بمدينة وقرى مركز الصف، كما سيتم توسيع الحملة على محلات القرى للتأكد من سلامة وجودة السلع والالتزام بالأسعار المقررة.



مركز الصف ينظم حملة لمتابعة تطبيق التعريفة والتفتيش على المحال لضبط الأسعار

جاءت الحملة بمشاركة الدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة الصف، ومعاوية البحيري، وعصام الجمال، نواب رئيس مركز ومدينة الصف، وأحمد عباس مشرف عام المدينة، ومسؤولي الطبي البيطري، والصحة، والتموين، والإشغالات والحملة بمركز الصف.