شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البترول: الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة عامل رئيسى فى جذب الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، وعايدة محى الدين، الأمين العام لنقابة البترول، فى فعاليات ورشة العمل التى نظمتها وزارة العمل، ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والذى يترأسه إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بحضور عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وجميع الأطراف والشخصيات المعنية بهذا الملف من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، وذلك لاعتماد الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية، تمهيدًا لإصدار الاستراتيجية.

وقال عباس صابر، إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية من أجل صحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج، تماشيا مع معايير العمل الدولية.

واضاف رئيس نقابة البترول، أن هذه المبادرة تهدف إلى وضع الأنظمة والقوانين والتشريعات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية في مكان العمل، ويعتبر هذا عاملاً رئيسيا في جذب الاستثمارات وتعزيز الإنتاجية، وله آثار إيجابية على مرافق القطاع الخاص والاقتصاد بشكل عام، ويستند النظام على أربعة ركائز: زيادة الوعي بأهمية الصحة والسلامة المهنية وتعزيز ثقافة الوقاية، تعزيز المعارف وبناء القدرات فيما يتعلق بالصحة المهنية والسلامة، تطوير أنظمة وتشريعات الصحة والسلامة المهنية، تعزيز وتنفيذ عمليات تفتيش فعالة، ورفع تقارير بالإصابات في أماكن العمل".

وتوجه بالشكر لوزارة العمل المصرية بقيادة الوزير محمد جبران، وذلك لما تتخذه الوزارة من خطوات تتوافق مع معايير العمل الدولية، ما يضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة للعاملين.

وأشادت عايدة محى الدين، بالدور الكبير الذى تقوم به وزارة العمل، برئاسة محمد جبران، وحرصها الدائم على تهيئة بيئة عمل لائقة وداعمة للإستثمار من خلال مواصلة جهودها ودورها الرائد في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صاحب العمل والعامل، داخل مواقع العمل والإنتاج، وذلك عن طريق كافة أدواتها في هذا الشأن، وكذلك العمل على تعزيز برامج السلامة والصحة المهنية، وحملات التوعية التى تقوم بها الوزارة مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج".

ووجه كلا من عباس صابر، وعايدة محى الدين، كل الشكر والتقدير لوزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، وجميع الوزارات، والنقابات المشاركة في تنفيذ ورشة العمل للخروج بتوصيات تتماشا مع جميع الأطراف.