شكرا لقرائتكم خبر عن عميد الأسرى الفلسطينيين يشيد بجهود الدولة المصرية فى سبيل القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

أشاد عميد الأسرى الفلسطينيين محمد الطوس بجمهورية مصر العربية، قيادة وشعبا، لما بذلته وما زالت تبذله في سبيل القضية الفلسطينية وحرية الفلسطينيين.

وقال الطوس في مداخلة لقناة النيل للأخبار "قضيت فى سجون الاحتلال 39 عاما ونصف حيث اعتقلت في عام 1985 بتهمة مقاومة الاحتلال وكنت على يقين بأن يوم الحرية سيأتي مهما طال الزمان وكانت سنوات الاعتقال صعبة وقاسية، حيث يمارس الاحتلال الإسرائيلي كل أساليب القمع والإذلال بحق الأسرى الفلسطينيين".

وأضاف أن يوم الأسير الفلسطيني يأتي احتراما وتقديرا لتضحيات الأسرى في سبيل حرية وطنهم فلسطين، منوها بأن حرية الأسرى غير كاملة حتى الآن.

وشدد على أن المقاومة ضد أي احتلال في العالم حق كفلته المواثيق والقوانين الدولية وما يقوم به أبناء الشعب الفلسطينى وأنا منهم هو واجب على كل مواطن للتخلص من الاحتلال.

يشار إلى أن الشعب الفلسطيني يحيي اليوم في الوطن والشتات ذكرى يوم الأسير الفلسطيني في 17 من شهر أبريل من كل عام بعد أن اعتمد هذا اليوم المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974 يوما وطنيا من أجل حرية الأسرى وتوحيد الجهود والفعاليات لنصرتهم ودعم حقهم المشروع في الحرية.



يأتي يوم الأسير الفلسطيني للسنة الثانية على التوالى مع استمرار الإبادة الجماعية وتواصل منظومة وحشية بحق الأسرى الفلسطينيين.