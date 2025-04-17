شكرا لقرائتكم خبر عن سفارتا تركيا وإيطاليا تتوليان مهمة دعم العلاقات بين مصر والناتو 2025/26 والان مع تفاصيل الخبر

تولت سفارة تركيا بالقاهرة وسفارة إيطاليا دور نقطة الاتصال لدعم العلاقات بين مصر والناتو والمساهمة فى تعزيز العلاقات العامة بين الجانبين، خلال عامي 2025 /2026. وتتولى تركيا الرئاسة فى العام الأولى، وإيطاليا فى الثانى.



جانب من الفاعلية

وقدمت سفارة الجمهورية التركية في القاهرة، فى أولى مهامها كنقطة اتصال لحلف شمال الأطلسي في مصر بالاشتراك مع السفارة الإيطالية، عرضًا تقديميًا حول أمانة حلف شمال الأطلسي، والعلاقات بين حلف شمال الأطلسي ومصر، وفرص التعاون مع حلف الناتو، في فعالية أقيمت في مقر إقامة السفارة في 17 أبريل.

وتحدث سفير تركيا في القاهرة، صالح موطلو شن حول الدور الذي ستلعبه السفارة التركية في تسهيل التعاون والاتصالات بين حلف شمال الأطلسي ومصر.

وفي الحفل الذي أقيم في مقر إقامة السفير، تم تقديم معلومات حول مهمة حلف شمال الأطلسي، وأنشطته السابقة والحالية، فضلاً عن التعاون بين حلف شمال الأطلسي ومصر.



كما ألقى الحدث الضوء على عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي من منظور تاريخي.



وفي الحفل الذي حضره محمد عرابي رئيس مجلس الشئون الخارجية المصري وسفراء متقاعدون وأكاديميون وصحفيون وكتاب، تم تقديم معلومات حول مشاريع التعاون المحتملة مع حلف الناتو.



وتم تبادل المعلومات حول خطة عمل جيران الناتو الجنوبيين التي تم اعتمادها في قمة الناتو بواشنطن في عام 2024.



وفي هذا الحدث، قدمت أمانة حلف شمال الأطلسي أيضًا معلومات حول العلاقات بين حلف شمال الأطلسي ومصر والمشاريع والتعاون المحتمل مع حلف شمال الأطلسي.



سفير ايطاليا

وفي أعقاب قمة واشنطن عام 2024، عين الأمين العام لحلف شمال الأطلسي خافيير كولومينا ممثل السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" بالجوار الجنوبي زار خافيير كولومينا مصر في 19 سبتمبر 2024 ولذلك للحصول على معلومات حول أنشطة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في عامي 2025 و2026 والمساهمة فيها. كما قد حضر سفير تركيا لدى القاهرة، صالح موطلو شن، الاجتماعات التي عقدت في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل في يناير/ الماضي، برفقة نظيره سفير إيطاليا لدى القاهرة، ميشيل كواروني.



وألقى كل من السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن، والسفير الإيطالى بالقاهرة ميشيل كواروني، كلمات في الحفل.

وفي هذا السياق تواصل السفارة التركية في القاهرة تنظيم العديد من الفعاليات لتعزيز العلاقات التركية المصرية بمناسبة مرور 100 عام على العلاقات التركية المصرية وقد نظم هذا الحفل أيضًا في مقر إقامة السفارة بالقاهرة كجزء من الاحتفال بالذكرى المئوية.