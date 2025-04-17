شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الروسى "جسر الصداقة" والان مع تفاصيل الخبر

اختتمت فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الروسى " جسر الصداقة " والذى نفذته وحدات من القوات البحرية المصرية والروسية على مدار الأيام الماضية بالمياه الإقليمية المصرية بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط .

حيث اشتمل التدريب تنفيذ عدة تشكيلات بحرية مشتركة وتنفيذ رماية مدفعية بالذخيرة الحية بالإضافة إلى تنفيذ تمارين للدفاع الجوى عن التشكيلات البحرية ، والتدريب على تنفيذ حق الزيارة والتفتيش وأعمال البحث والإنقاذ بالبحر ، كما تم تنفيذ العديد من محاضرات الإخلاء الطبى والإسعافات الأولية ومجابهة التهديدات الغير نمطية والأمن السيبرانى .

كما نفذت عناصر من القوات الخاصة البحرية المصرية والروسية عدد من الأنشطة المشتركة أظهرت مدى ما يتمتع به الجانبان من دقة وكفاءة قتالية عالية وقدرة على التعامل مع جميع المواقف التكتيكية الطارئة بنجاح .

يأتى تدريب "جسر الصداقة " امتداداً لسلسة التدريبات المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة المصرية مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة لنقل وتبادل الخبرات ودعم جهود الأمن والاستقرار.