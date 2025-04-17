شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يعلق على هجرة الأطباء والان مع تفاصيل الخبر

علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على ملف هجرة الأطباء، قائلا: "عندنا نوع من جلد الذات بالتشكيك فى جودة التعليم المصرى.. وهل إذا كان التعليم بهذا السوء هل سيخرج هذا الكم من الأطباء والمهندسين".



وتابع فى مؤتمر صحفى، أن كليات الطب كانت تخرج 9 آلاف طالب ومع زيادة الكليات أصبحنا نخرج 15 طالب ألف حاليا، قائلا: "جزء من قوة مصر الناعمة هو خروج شبابها للعمل فى الخارج وتحقيق عائد اقتصادى".



وأوضح أنه سيتم الإعلان عن أخبار جيدة الفترة المقبلة فيما يتعلق بشأن الاستثمارات القطرية والكويتية فى مصر، بعد الانتهاء من الترتيبات بين الجانبين.



وأوضح أن الحكومة بدأت بالإعداد لموازنة العام القادم، متابعا: "الإصلاح الاقتصادى سيمكنا خلال فترة قصيرة من تجاوز الصعاب ونسير فى مسار الإصلاح الاقتصادى بقوة.. ورغم أن العالم يشهد حالة ضبابية إلا أن الحكومة تسير فى إصلاحاتها الاقتصادية".

وأعلن تفعيل المرحلة الأولى من المبادرة الصناعية الـ 30 مليار جنيه لتمويل شراء الالات الجديدة، لـ 7 قطاعات هامة.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن هناك 1150 ميجا وات من الطاقة الجديدة والمتجددة سيتم دخولهم على الخدمة للشبكة الكهربائية لتأمين الاحتياجات لفصل الصيف المقبل ومواجهة الاستهلاك المتزايد.

وأوضح أن الحكومة المصرية لابد وأن تستمر فى الإصلاحات الاقتصادية وتسرع من وتيرة هذا الأمر.



وتابع أن الزيارة الرسمية التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لكل من دولتى قطر والكويت، خلال الأيام الماضية، زيارة هامة وحرص الرئيس على تقوية العلاقات الثنائية فى الدولتين، وكان الملف الاقتصادى فى أولوية ومنها ما أعلنت عنه قطر من خلال ضخ استثمارات بـ 7.7 مليار دولار ويتم العمل عليها الآن مع الجانب القطرى.



وتابع فى مؤتمر صحفى، أن وفد كبير من رجال الاعمال السعوديين و300 شخصية من كبار الشخصيات السعودية كان فى زيارة هامة لمصر، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ مزيد من الاستثمارات السعودية فى مصر.