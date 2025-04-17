شكرا لقرائتكم خبر عن الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على بنك اليمن الدولى لدعمه الحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس، فرض عقوبات على بنك اليمن الدولى، لتورطه فى دعم الميليشيات الحوثية.

وقال الخزانة الأمريكية فى بيان "فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم عقوبات على بنك اليمن الدولى (IBY) ومقره اليمن، وذلك لدعمه المالى لميليشيات الحوثى، وهى جزء من شبكة التهديد الإيرانية".

وأضافت الوزارة الأمريكية فى بيانها أنه "فى إطار هذا التصنيف، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضًا عقوبات على قادة أو مسؤولين رئيسيين فى بنك اليمن الدولى، وهم كمال حسين الجبرى، وأحمد ثابت نعمان العبسى، وعبد القادر على بازرعة".

وأشار إلى أن هذا التصنيف يكمل الجهود الحكومية المبذولة لوقف هجمات الحوثيين المدعومة من إيران على الشحن التجارى فى البحر الأحمر.

وقال نائب وزير الخزانة الأمريكى مايكل فولكندر: "إن المؤسسات المالية مثل بنك اليمن الدولى بالغة الأهمية لجهود الحوثيين للوصول إلى النظام المالى الدولى، وهى تهدد المنطقة والتجارة الدولية على حد سواء".