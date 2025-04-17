شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية زى ضباط الشرطة.. اعرف ألوانها وأنواعها على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

يرتدى رجال الشرطة الزى الصيفى ذو اللون الأبيض، السبت المقبل، فى كافة القطاعات والإدارات الشرطية، على مستوى الجمهورية.

القانون ينظم زى الشرطة

وينص القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة فى مادته رقم 98، على أن يحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة زى ضباط وأفراد هيئة الشرطة وعلامات رتبهم، ويحظر ارتداء زى مخالف أو حمل علامات رتب مغايرة للقرارات الصادرة فى هذا الشأن.

ويعرفون رجال الشرطة فى الطرقات والشوارع بملابسهم المميزة باللونين الأبيض والأسود، وقبعتهم التى تعتلى رؤوسهم ويتوسطها نسر ذهبى اللون، ويضع على الكتفين النجوم والنسر بحسب كل رتبة.

ملابس رجال الشرطة موحدة، ويتم تغيرها فيما بين فصلى الشتاء والصيف، ففى فصل الشتاء يرتدون الملابس ذات اللون الأسود، وفى الصيف يرتدون الملابس البيضاء، وهناك الملابس المموهة وهى المعروفة بزى العمل الميدانى، واختيار كل لون من تلك الألوان بعناية لتكون مناسبة لطبيعة العمل الذى يؤديه رجال الشرطة، والتى تشير إلى الهيبة.

الزى الأبيض

ويرتدى رجال الشرطة فى الصيف الزى الأبيض المميز، واختير الزى الأبيض ليكون رسميًا لرجال الشرطة لارتدائه بفصل الصيف، نظرًا لما يتمتع به اللون الأبيض من تخفيف درجة حرارة الجسم، وعدم امتصاصه أشعة الشمس المتوهجة صيفًا، لتوفر قدرًا من الراحة لرجال الأمن، تمكنهم من أداء عملهم.

الزى الأسود

أما الزى الأسود، وهو لا يختلف كثيرًا عن الزى الأبيض فهو مكون أيضًا من بدلة سوداء تعتلى قميص أبيض اللون وكرافتة سوداء اللون، ويتوسط البدلة مجموعة أزرة ذهبية اللون، وبنطال بذات اللون الأسود، وقبعة الرأس، وفى بعض الأحيان وخاصة فى الأيام التى تتميز بانخفاض درجة الحرارة بدرجة كبيرة، يرتدى الأفراد بلوفر أسود اللون، وتم اختيار اللون الأسود ليكون زى الشتاء، نظرًا لطبيعة ذلك اللون التى تمتص درجة الحرارة وإشاعة الشمس، وتحتفظ بها حتى تؤمن للجسم الدفء اللازم خلال ذلك الموسم.



حكاية زي الشرطة



زى الشرطة



زي الشرطة



ضابط مرور



ضابطات الشرطة مع الأطفال



ضابطات الشرطة