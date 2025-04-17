شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الإعلان عن أخبار جيدة قريبا بشأن الاستثمارات القطرية والكويتية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه سيتم الإعلان عن أخبار جيدة الفترة المقبلة فيما يتعلق بشأن الاستثمارات القطرية والكويتية فى مصر ، بعد الإنتهاء من الترتيبات بين الجانبين.



وأوضح أن الحكومة بدأت بالإعداد لموازنة العام القادم ، متابعا" الاصلاح الاقتصادي سيمكنا خلال فترة قصيرة من تجاوز الصعاب ونسير فى مسار الإصلاح الاقتصادي بقوة.. ورغم أن العالم يشهد حالة ضبابية إلا أن الحكومة تسير فى إصلاحاتها الإقتصادية".

وأعلن تفعيل المرحلة الأولي من المبادرة الصناعية الـ 30 مليار جنيه لتمويل شراء الالات الجديدة، لـ 7 قطاعات هامة.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن هناك 1150 ميجا وات من الطاقة الجديدة والمتجددة سيتم دخولهم على الخدمة للشبكة الكهربائية لتأمين الاحتياجات لفصل الصيف المقبل ومواجهة الاستهلاك المتزايد.

وأوضح أن الحكومة المصرية لابد وأن تستمر فى الإصلاحات الاقتصادية وتسرع من وتيرة هذا الأمر .



وتابع أن الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لكل من دولتي قطر والكويت، خلال الأيام الماضية، زيارة هامة وحرص الرئيس على تقوية العلاقات الثنائية فى الدولتين، وكان الملف الاقتصادي فى أولوية ومنها ما أعلنت عنه قطر من خلال ضخ استثمارات بـ 7.7 مليار دولار ويتم العمل عليها الآن مع الجانب القطرى.



وتابع فى مؤتمر صحفي ، أن وفد كبير من رجال الاعمال السعوديين و300 شخصية من كبار الشخصيات السعودية كان فى زيارة هامة لمصر ، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ مزيد من الاستثمارات السعودية فى مصر.



