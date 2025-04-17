شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: 7.5 مليار دولار استثمارت تضخها قطر فى مصر الفترة المقبلة (تحديث) والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، أن الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لكل من دولتي قطر والكويت، خلال الأيام الماضية، زيارة هامة وحرص الرئيس على تقوية العلاقات الثنائية فى الدولتين، وكان الملف الاقتصادي فى أولوية ومنها ما أعلنت عنه قطر من خلال ضخ استثمارات بـ 7.5 مليار دولار ويتم العمل عليها الآن مع الجانب القطرى.



وتابع فى مؤتمر صحفي، أن وفد كبير من رجال الأعمال السعوديين و300 شخصية من كبار الشخصيات السعودية كانت فى زيارة هامة لمصر.



