شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الإصلاح الاقتصادى سيمكننا خلال فترة قصيرة من تجاوز الصعاب والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة بدأت بالإعداد لموازنة العام القادم ، متابعا" الاصلاح الاقتصادي سيمكننا خلال فترة قصيرة من تجاوز الصعاب ونسير فى مسار الإصلاح الاقتصادى بقوة.. ورغم أن العالم يشهد حالة ضبابية إلا أن الحكومة تسير فى إصلاحاتها الاقتصادية".

وأعلن تفعيل المرحلة الأولي من المبادرة الصناعية الـ 30 مليار جنيه لتمويل شراء الآلات الجديدة، لـ 7 قطاعات هامة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن هناك 1150 ميجا وات من الطاقة الجديدة والمتجددة سيتم دخولهم على الخدمة للشبكة الكهربائية لتأمين الاحتياجات لفصل الصيف المقبل ومواجهة الاستهلاك المتزايد.

وأوضح أن الحكومة المصرية لابد وأن تستمر فى الإصلاحات الاقتصادية وتسرع من وتيرة هذا الأمر .

وتابع أن الزيارة الرسمية التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لكل من دولتى قطر والكويت، خلال الأيام الماضية، زيارة هامة وحرص الرئيس على تقوية العلاقات الثنائية فى الدولتين، وكان الملف الاقتصادى فى أولوية ومنها ما أعلنت عنه قطر من خلال ضخ استثمارات بـ 7.7 مليار دولار ويتم العمل عليها الآن مع الجانب القطرى.

وتابع فى مؤتمر صحفى، أن وفد كبير من رجال الأعمال السعوديين و300 شخصية من كبار الشخصيات السعودية كان فى زيارة هامة لمصر، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ مزيد من الاستثمارات السعودية فى مصر.



