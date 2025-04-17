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رئيس الوزراء: تفعيل أولى مراحل المبادرة الصناعية الـ30 مليار جنيه لتمويل الآلات الجديدة

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رئيس الوزراء: تفعيل أولى مراحل المبادرة الصناعية الـ30 مليار جنيه لتمويل الآلات الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الخميس، 17 أبريل 2025 05:19 م

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تفعيل المرحلة الأولي من المبادرة الصناعية الـ 30 مليار جنيه لتمويل شراء الآلات الجديدة.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن هناك 1150 ميجا وات من الطاقة الجديدة والمتجددة سيتم دخولهم على الخدمة للشبكة الكهربائية لتأمين الاحتياجات لفصل الصيف المقبل ومواجهة الاستهلاك المتزايد.

وأوضح أن الحكومة المصرية لابد وأن تستمر فى الإصلاحات الاقتصادية وتسرع من وتيرة هذا الأمر .

وتابع أن الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لكل من دولتي قطر والكويت، خلال الأيام الماضية، زيارة هامة وحرص الرئيس على تقوية العلاقات الثنائية فى الدولتين، وكان الملف الاقتصادي فى أولوية ومنها ما أعلنت عنه قطر من خلال ضخ استثمارات بـ 7.7 مليار دولار ويتم العمل عليها الآن مع الجانب القطرى.

وتابع فى مؤتمر صحفي ، أن وفد كبير من رجال الاعمال السعوديين و300 شخصية من كبار الشخصيات كان فى زيارة هامة لمصر ، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ مزيد من الاستثمارات السعودية فى مصر.


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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