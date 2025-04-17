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رئيس الوزراء: 1150 ميجا وات من الطاقة الجديدة والمتجددة ستدخل الخدمة

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رئيس الوزراء: 1150 ميجا وات من الطاقة الجديدة والمتجددة ستدخل الخدمة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الخميس، 17 أبريل 2025 05:05 م

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن هناك 1150 ميجا وات من الطاقة الجديدة والمتجددة سيتم دخولهم على الخدمة للشبكة الكهربائية لتأمين الاحتياجات لفصل الصيف المقبل ومواجهة الاستهلاك المتزايد.

وأوضح أن الحكومة المصرية لابد وأن تستمر فى الإصلاحات الاقتصادية وتسرع من وتيرة هذا الأمر .

وتابع أن الزيارة الرسمية التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لكل من دولتي قطر والكويت، خلال الأيام الماضية، زيارة هامة وحرص الرئيس على تقوية العلاقات الثنائية فى الدولتين، وكان الملف الاقتصادي فى أولوية ومنها ما أعلنت عنه قطر من خلال ضخ استثمارات بـ 7.7 مليار دولار ويتم العمل عليها الآن مع الجانب القطرى.

وتابع فى مؤتمر صحفي ، أن وفد كبير من رجال الأعمال السعوديين و300 شخصية من كبار الشخصيات كان فى زيارة مهمة لمصر، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ مزيد من الاستثمارات السعودية فى مصر.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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