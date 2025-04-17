شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع السعودى يلتقى الرئيس الإيرانى مسعود بزشكيان فى طهران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير الدفاع السعودى الأمير خالد بن سلمان، اليوم الخميس الرئيس الإيرانى مسعود بزشكيان فى طهران، بحسب موقع العربية.

أكدت وكالة تسنيم الإيرانية أن وزير الدفاع السعودى سلّم المرشد الإيرانى رسالة من الملك سلمان، كما التقى وزير الدفاع السعودي المرشد الإيرانى على خامنئى فى طهران، بحسب موقع العربية.

أكد خامنئي أن العلاقة مع السعودية مفيدة لكلا البلدين ويمكننا أن نكمل بعضنا، مشيرا إلى أن توسيع العلاقات بين إيران والسعودية له أعداء.

ووصل الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودى، والوفد المرافق له، اليوم، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارةٍ رسمية.

وسيعقد الأمير خالد بن سلمان خلال الزيارة عددًا من اللقاءات؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.