شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الحكومة المصرية لابد أن تستمر فى الإصلاحات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة المصرية لابد وأن تستمر فى الإصلاحات الاقتصادية وتسرع من وتيرة هذا الأمر.



وتابع رئيس الوزراء، أن الزيارة الرسمية التى قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكل من دولتى قطر والكويت، خلال الأيام الماضية، زيارة هامة وحرص الرئيس على تقوية العلاقات الثنائية فى الدولتين، وكان الملف الاقتصادى فى أولوية ومنها ما أعلنت عنه قطر من خلال ضخ استثمارات بـ7.7 مليار دولار ويتم العمل عليها الآن مع الجانب القطرى.



وتابع فى مؤتمر صحفى، أن وفد كبير من رجال الأعمال السعوديين و300 شخصية من كبار الشخصيات السعودية كان فى زيارة هامة لمصر، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ مزيد من الاستثمارات السعودية فى مصر.