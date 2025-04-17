شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع السعودى يسلم المرشد الإيرانى رسالة من الملك سلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وكالة تسنيم الإيرانية أن وزير الدفاع السعودى سلّم المرشد الإيراني رسالة من الملك سلمان، كما التقى وزير الدفاع السعودي المرشد الإيرانى على خامنئى فى طهران، بحسب موقع العربية.

أكد خامنئي أن العلاقة مع السعودية مفيدة لكلا البلدين ويمكننا أن نكمل بعضنا، مشيرا إلى أن توسيع العلاقات بين إيران والسعودية له أعداء.

ووصل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع السعوديى، والوفد المرافق له، اليوم، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارةٍ رسمية.

وسيعقد الأمير خالد بن سلمان خلال الزيارة عددًا من اللقاءات؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.