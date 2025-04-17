شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف خطوات التظلم على مخالفات المرور 2025 أون لاين والان مع تفاصيل الخبر

يبحث المواطنين، دائمًا عن مخالفات المرور علي السيارات، والتظلم عليها، وهناك آليات لتقديم خدمة التظلم على مخالفات المرور علي (موقع النيابة العامة ppo.gov.eg - نيابات المرور بجميع محافظات الجمهورية - مكاتب البريد المصري)



وهناك عدة خطوات لإجراء التظلم علي المخالفات باختلاف انواعها، فيتم الدخول إلى موقع النيابة العامة، واختيار أيقونة التظلمات، ويتم اختيار نوع تظلم رخص «المركبات- القيادة»، وادخال البيانات المطلوبة في الخانات المحددة.

بعد ذلك يظهر جميع المخالفات المستحقة على المركبة أو رخصة القيادة وتفاصيلها، وقيمة الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة، ويجري تحديد التظلم وسببه، ثم اضغط على أيقونة «تظلم».

تظهر بعد ذلك البيانات الأساسية للرخصة، ويتم ادخال البيانات الشخصية في الخانات المخصصة، والضغط على إرسال الطلب، وتظهر على الشاشة بيانات إيصال التظلم، ورقم الطلب، احتفظ به لاستخدامه في المتابعة، و يتم إرسال نتيجة التظلم في رسالة قصيرة على رقم الهاتف المحمول الذي قمت بإدخاله خلال 72 ساعة.