شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية بولندا: مصر ركيزة أساسية للاستقرار فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

أكد وزير الخارجية البولندى، رادوسلاف سيكورسكي، أن مصر ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر وأوروبا جاءت إدراكا من أوروبا بأهمية مصر.

ووصف سيكورسكي - فى مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، علاقات السياسية المصرية ـــ البولندية بالجيدة، مشيرا إلى أنه يمكن تقديم المزيد في المجال الاقتصادي، خاصة وأن مصر تتمتع بفائض تجاري كبير مع بولندا.

وأشار إلى أن مليون سائح بولندي يزورون مصر سنويا، موضحا أن بلاده ترغب في زيادة الاستثمارات في مصر.. مرحبا أيضا بالسائحين المصريين في بولندا والاستثمارات المصرية.

وأعرب عن انبهاره بحجم وعظمة العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن مصر تستثمر في بنيتها التحتية وهو أمر مثير للإعجاب، داعيًا إلى الاستثمار في الابتكار وتحديث الاقتصاد الخاص لتحقيق كل النجاح والتقدم.

وفيما يخص القضية الفلسطينية، أكد وزير الخارجية البولندي تمسك أوروبا بحل الدولتين لحل القضية الفلسطينية، داعيا الطرفين إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.. واصفا خطة الإعمار التي أقرتها القمة العربية والخاصة بقطاع غزة بــ "أنها جيدة وبناءة ".

وأوضح أن بولندا تعترف بدولة فلسطين منذ أكثر من 3 عقود، وهناك سفير لفلسطين في وارسو معتمد بالكامل، وهو أقدم سفير في الخدمة في وارسو.. وقال،" إننا نعترف بحق إسرائيل في الوجود، لكن شعب فلسطين يجب أن يعيش بسلام إلى جانب شعب إسرائيل".