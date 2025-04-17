شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، التنسيق الخامس لنتيجة الصف الأول رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات للعام الدراسى 2024 / 2025.

وأوضحت المديرية في بيان لها أن للاستعلام عن تنيجة التنسيق، يتم الدخول على موقع المديرية اضغط هنا

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والبحث بالرقم القومى للطالب.

وأشارت إلى أن عند قبول نتيجة الطالب على الموقع، يجب طباعة استمارة النتيجة واستمارة التقدم وتقديمهما للمدرسة التى تم قبول الطالب بها، وهي من ضمن الأوراق المطلوبة، ثم التوجه للمدرسة لاستكمال باقى الإجراءات خلال 15 يوم.



نتيجة التنسيق الخامس لرياض الأطفال