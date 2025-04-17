شكرا لقرائتكم خبر عن محمود أبو زيد: عودة المنطقة العربية للمسار الإقليمى للمنتدى العالمى للمياه والان مع تفاصيل الخبر

نجح الدكتور محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربي للمياه والرئيس الشرفي ومؤسس المجلس العالمي للمياه والوفد المرافق له من أعضاء مجلس محافظين المجلس العربي للمياه في إعادة الاقليم العربي صمن اقاليم المسار الإقليمي للمنتدى العالمي للمياه والذي ستعقد النسخة الحادية عشرة منه في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية عام 2027.

أوضح الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والري الأسبق، بعد الكلمة التي ألقاها في جلسة المسار الإقليمي بالاجتماع التشاوري الأول للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه الذي انعقد بالرياض.



كما أشاد بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في الاعداد للمنتدى العالمي القادم للمياه، وأوضح ان المجلس العربي للمياه سوف ينظم المنتدى العربي السابع للمياه والذي سيقدم مخرجاته للعرض بالمنتدى العالمي للمياه بالرياض في 2027.

ومن جانبه أكد الدكتور وليد عبد الرحمن، نائب رئيس المجلس العربي للمياه أن المجلس سوف يقود المسار الاقليمي العربي بالمنتدى بالتعاون مع الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه بجامعة الدول العربية والوزارات العربية للمياه والعديد من المنظمات العاملة في مجال المياه في المنطقة العربية، ويشمل ذلك اعداد تقرير حول القضايا المائية العربية والتعامل معها والتشاور حول القضايا المائية العربية بالمنتدى العربي للمياه استعداداً للمنتدى العالمي للمياه.

وعلى هامش الاجتماع التشاوري أشار الدكتىر خالد أبوزيد، مدير برنامج المياه بمنظمة سيداري، وعضو مجلس المحافظين بالمجلس العربي للمياه أن المسار الفني للمنتدى العالمي للمياه قد استقر على مناقشة ستة موضوعات رئيسية تشمل الأمن المائي، وتمويل المياه، ودبلوماسية المياه، والمياه للانسان والطبيعة، وقيمة المياه، والابتكار في المياه.

